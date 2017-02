Robinat aposta per buscar noves vies de finançament de la UdL

El nou president del Consell Social, que relleva Ramon Roca, advoca per impulsar aliances internacionals

© Delfí Robinat, segon per l’esquerra, ha pres possessió aquest divendres com a president del Consell Social de la UdL.

Delfí Robinat, president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, ha rellevat aquest divendres a Ramon Roca com a president del Consell Social de la Universitat de Lleida i ha anunciat que les seues prioritats seran buscar finançament no ordinari per a projectes de la universitat, fomentar aliances internacionals i crear un premi a l’excel·lència de pràctiques docents i de transferència a la societat de coneixements generats en la UdL. Ha apostat també per “fer més gran la UdL en iniciatives, innovació, capacitat d’atreure i conrear talent i generar coneixement” i ha considerat necessària “la col·laboració d’institucions, empreses i organitzacions socials per contribuir a generar dinàmiques econòmiques i culturals que consolidin Lleida com a capital agroalimentària i que els nostres fills tinguin més oportunitats”. “Una bona UdL és la millor garantia de futur per a les terres de Lleida”, ha subratllat.

El president sortint, Ramon Roca, ha demanat “un reconeixement per a la UdL, sobretot per a allò en la qual cosa som millors” i el rector, Roberto Fernández, ha defensat la “presència de la societat en la governança de les universitats”, però va demanar “que no es polititzi perquè no passi com en les caixes d’estalvis”.

Així mateix, el conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget ha qualificat el Consell Social de “pont entre universitat i societat” i ha animat la UdL “continuar implicada amb el territori”. D’altra banda, ha reclamat l’Estat que “compleixi la jurisprudència del Tribunal Constitucional i traspassi la part variable de les beques, que suposa recursos addicionals de 80 milions”, i ha incidit que quan retorni el conveni de gestió firmat els alumnes catalans cobraran els ajuts.