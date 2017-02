Robinat aposta per buscar noves vies de finançament per a la UdL

El nou president del Consell Social advoca per impulsar aliances internacionals

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Delfí Robinat, president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, va rellevar ahir Ramon Roca com a president del Consell Social de la Universitat de Lleida i va anunciar que les seues prioritats seran buscar finançament no ordinari per a projectes de la universitat, fomentar aliances internacionals i crear un premi a l’excel·lència de pràctiques docents i de transferència a la societat de coneixements generats a la UdL. Va apostar per “fer més gran la UdL en iniciatives, innovació, capacitat d’atreure i conrear talent i generar coneixement”, i va considerar necessària “la col·laboració d’institucions, empreses i organitzacions socials per contribuir