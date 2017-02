Condemnen Agrosorigué a pagar 5,2 milions per una finca o tornar-la

La firma va comprar més de 215 hectàrees de terreny per 3 milions d’euros quan el seu valor real és de 8,2 milions || El jutge dóna la raó a la reclamació d’Agrosegrià

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El jutjat de primera instància número 2 de Lleida ha condemnat Agrosorigué a tornar a Agrosegrià una finca rústica de més de 215 hectàrees o pagar 5,2 milions més per la seua compra al considerar que la va adquirir per menys de la meitat del preu del seu valor. La sentència no és ferma i es pot interposar recurs d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial de Lleida.Agrosegrià, representada pel lletrat Julio Olano, d’Olano Advocats, va presentar una demanda en la qual sol·licitava la nul·litat o la rescissió del contracte de compravenda formalitzat el març de l’any del 2014. Agrosorigué va adquirir