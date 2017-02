Impuls a la unitat política de les esquerres a Lleida

El Comú s’implica en el nou partit i preveu donar-li continuïtat a les municipals || La formació obre la seua agenda de treball

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La construcció del nou “subjecte polític” unitari d’esquerres a Catalunya, impulsat per Ada Colau i batejat per ara com “Un País en Comú”, es consolida a Lleida a partir del treball de formacions com el Comú, Iniciativa, Podem i EUiA al costat d’independents procedents de sindicats i moviments socials. Els seus impulsors preveuen que pugui tenir continuïtat de cara a les municipals.“A Lleida tenim un espai de debat conjunt molt rodat pel treball previ que vam fer abans de les municipals, que ha continuat i s’ha ampliat amb persones independents. Té moltes possibilitats perquè no és una cosa artificial, sinó