La Paeria ven per un milió d’euros un solar a Pardinyes per edificar-hi 25 pisos

L’ingrés més alt de l’Empresa Municipal d’Urbanisme per venda de terrenys des del 2006 || La finca està ubicada a Prat de la Riba 102-104-106, molt a prop del Barris Nord, i ara s’utilitza com a pàrquing

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) ha venut una finca municipal destinada a la construcció de 25 habitatges per més d’un milió d’euros, xifra que suposa l’ingrés municipal més alt per venda de patrimoni dels últims deu anys, segons va confirmar el gerent de l’EMU, Guillermo Hervera. Es tracta del solar ubicat en els números 102-104 i 106 de l’avinguda Prat de la Riba, a la zona d’expansió de Pardinyes (el denominat pla parcial SUR-13), molt a prop del pavelló Barris Nord i l’Escola Oficial d’Idiomes, i que en l’actualitat s’utilitza com a aparcament.La parcel·la va sortir a la venda per 950.142,21