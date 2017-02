Lleida Ocasió tanca amb 150 vendes i 15.000 visitants

En tres dies, xifres similars a les de l’any passat, i el 90% d’expositors es mostra satisfet

La vintena edició del certamen de vehicles de segona mà Lleida Ocasió ha tancat aquest diumenge amb un balanç d’uns quinze mil visitants i més de 150 vendes en tres dies, xifres similars a les de l’any passat. El tinent d’alcalde i edil de Promoció de la Ciutat de l’ajuntament de Lleida, Rafael Peris, afirma que “s’ha convertit en la fira del sector del vehicle d’ocasió a la província”. Remarca que quan encara faltaven dos hores per tancar les seues portes ja s’havien tancat 150 vendes, la xifra de l’anterior edició. També remarca que el noranta per cent dels expositors es va mostrar “satisfet o molt satisfet” amb el certamen.

Lleida Ocasió va obrir divendres amb la participació de 25 expositors distribuïts als pavellons 3 i 4 de la Fira de Lleida, així com a l’exterior del recinte. S’han pogut trobar 450 vehicles de segona mà, un tres per cent més que en la passada edició, amb preus des dels 3.000 als 48.500 euros. Hi havia turismes, vehicles industrials, 4x4 i autocaravanes. Els cotxes de gamma mitjana i els utilitaris esportius han estat els més demandats.