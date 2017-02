Veïns del Camí de la Mariola netegen la seua partida

Una vintena de voluntaris recullen escombraries dels marges del camí principal, de vuit quilòmetres

Una vintena de veïns de la partida Camí de la Mariola participen aquest diumenge en una jornada de neteja dels marges del camí principal, de vuit quilòmetres. Es tracta d’una activitat organitzada per l’entitat veïnal de la partida per conscienciar de la importància de no tirar escombraries fora dels punts autoritzats i mantenir neta la zona. La presidenta, Maria Pifarré, afirma que després de recórrer els primers metres del camí ja han omplert vint bosses d’escombraries, d’uns vint quilos cada una, i remarca que el seu objectiu és omplir un centenar. "A més de deixalles, hem trobat tres bosses plenes de bosses i carteres buides, un maletí i diversos animals morts: gossos, gats i rates", apunta. En aquests casos, avisen el departament municipal de Medi Ambient perquè els reculli. De la mateixa manera, si troben algun desperfecte i punts perillosos, com per exemple, clots, ho comuniquen a l’administració pertinent. "Tutelem l’espai on vivim", assenyala. Pifarré destaca que també han localitzat diversos abocaments il·legals de residus de construcció. Argumenta que les persones que els tiraven abans en zones com els Tres Pontets, on la Paeria ha instal·lat càmeres-trampa per 'caçar' els infractors, ara els dipositen en altres punts de la partida.

Així mateix, la dirigent veïnal reclama a la Paeria més seguretat per a la partida. "Considerem que estem bastant sols amb una patrulla de proximitat mig dia per a les nou mil persones que vivim a l’Horta", indica, i explica que fa poc es va produir un robatori en una torre de la partida Torres de Sanui, molt pròxima a Camí de la Mariola. "Tenim certa por perquè veiem que no estem tan vigilats com la resta de la ciutat", subratlla.