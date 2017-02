Fort desplegament policial en l'inici del macrojudici contra una banda de lladres a Lleida

Actualitzada 06/02/2017 a les 18:15

Les 10 persones estan acusades de robar en una trentena d’habitatges de les províncies de Lleida, Tarragona i Castelló

La sala de l'Audiència de Lleida amb la desena d'acusats per robatoris.

Aquest dilluns ha començat a l’Audiència de Lleida un marcrojudici en què es jutja a deu persones, la majoria de la mateixa família, acusades de formar part d’una banda que va robar en un total de 31 habitatges a les províncies de Lleida, Tarragona i Castelló en tot just mig any, entre el juliol del 2014 i el gener del 2015.



Del total dels assalts, onze van ser comesos a Ponent, concretament a quatre cases de Bellcaire d’Urgell, a dos de Vallfogona de Balaguer i un a Golmés, Foradada, Tornabous, Castellserà i Arbeca.



S’han citat a declarar un centenar de testimonis.



Els principals acusats, que des que van ser detinguts es troben en presó provisional, s’enfronten a peticions de fins a set anys i mig de presó.



A més un dels imputats també s’enfronta a una petició de quatre anys de presó per un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat perquè va envestir presumptament amb el seu vehicle un cotxe patrulla quan fugia d’un robatori.



Un altre dels processats és el propietari d’una joieria de Reus que suposadament comprava les joies que els lladres sostreien dels habitatges. La Fiscalia demana que sigui condemnat a dos anys de presó per un delicte de receptació.



Durant els escorcolls es van poder recuperar nombrosos diamants i joies diverses, monedes antigues, televisors, videoconsoles, més de 10.000 euros en metàl·lic, objectes de col·leccionista i armes.