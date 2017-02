Veïns de Camí de la Mariola netegen la seua partida i reclamen més seguretat

Voluntaris recullen un centenar de bosses amb escombraries dels marges del camí

Una vintena de veïns de la partida Camí de la Mariola van participar ahir en una jornada de neteja dels marges del camí principal, de vuit quilòmetres. Es tracta d’una activitat organitzada per l’entitat veïnal per conscienciar de la importància de no tirar escombraries fora dels punts autoritzats i mantenir neta la zona. La presidenta, Maria Pifarré, va afirmar que en els primers metres del camí ja van omplir vint bosses d’escombraries, d’uns vint quilos cada una, i el seu objectiu era omplir-ne un centenar. “A més de rebutjos, hi hem trobat tres bosses plenes de bosses i carteres buides,