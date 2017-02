Aprovat el projecte de l'hospital veterinari de la UdL, amb un pressupost de 2,9 milions

E. HERRERO Actualitzada 07/02/2017 a les 08:43

Preveu dos quiròfans per a animals petits i un altre per a animals grans, tres sales d’hospitalització i una àrea de diagnòstic per la imatge || Les obres duraran un any i estaran acabades a mitjans del 2018