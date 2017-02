Clínica de Ponent recorre a la mediació pels salaris

Cita al Tribunal Laboral el 22 de febrer || Treballadors demanen un augment del 2,5% i gerència ofereix entre un 0,5 i un 1,25%

La negociació de l’augment salarial entre el comitè d’empresa i la direcció de Clínica de Ponent, l’antiga L’Aliança, comptarà amb la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya amb l’objectiu d’arribar a un acord i evitar anar als tribunals. La cita està prevista per al dimecres 22 de febrer. Com ja va avançar aquest diari, els empleats exigeixen per a aquest any un increment del 2,5% del sou (i un 0,5% més per al 2018), ja que és el que fixa el conveni laboral de centres metges privats en què està inscrita la clínica. La direcció, per la seua part, proposa