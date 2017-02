La Paeria paga a 811 famílies deutes d'aigua, gas i llum per evitar talls

Destina 161.844 euros a saldar els deutes contrets l’any 2015

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria ha concedit ajuts a 811 famílies de la ciutat en situació de pobresa energètica per saldar els deutes a les factures de l’aigua, gas i electricitat contrets durant l’any 2015 i evitar d’aquesta manera que pateixin talls en el subministrament. L’import total dels ajuts ascendeix a 161.844, 25 euros. En concret, l’ajuntament detalla que ha destinat 29.182,10 euros a saldar deutes del rebut de l’aigua de famílies vulnerables (no n’especifica quantes), així com 54.582,27 més per a impagaments al rebut del gas i 78.079,25 per a deutes d’electricitat. El consistori recorda que el 13 d’octubre del 2016 es va