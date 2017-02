Postius reclama al Congrés l’enllaç de Lleida amb el Corredor Mediterrani

El diputat del PDeCAT per Lleida Toni Postius ha presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats en què reclama al Govern Central que impulsi la connexió de Lleida amb el Corredor Mediterrani i el port de Tarragona. La proposta defensa que construir una línia ferroviària de mercaderies entre Lleida i Tarragona amb ample de via europeu, com a part del ramal interior del Corredor, és necessari per afavorir el desenvolupament i la competitivitat dels sectors agroalimentari, industrial i logístic de les comarques de Lleida

Postius va defensar divendres amb el conseller d’Empresa, Jordi Baiget, en un dinar amb una trentena d’empresaris, la necessitat de fer front comú per aconseguir que Lleida no quedi al marge del projecte. “És imprescindible vincular l’economia lleidatana amb aquesta infraestructura que, a més, serviria per millorar la connexió amb el nostre port natural, el de Tarragona”, va afirmar el també regidor a la Paeria.

“Lleida no pot permetre’s quedar al marge d’una infraestructura que donarà sortida a productes que representen a prop del 50 per cent del trànsit total de mercaderies de l’Estat i el 60 per cent de les quals es mouen a través del transport ferroviari”, va afegir en aquest sentit Postius.