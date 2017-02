El servei de geolocalització de pacients a Urgències no funciona

Implantat al març perquè els familiars sàpiguen quina atenció estan rebent || L’hospital reconeix fallades tecnològiques i el personal en critica la poca utilitat

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El sistema tecnològic implantat fa gairebé un any a l’àrea d’Urgències de l’Arnau de Vilanova (MySphera), que permet als professionals i familiars dels pacients saber l’itinerari que el malalt segueix en aquesta unitat, la majoria dels dies no funciona. Així ho asseguren fonts mèdiques de l’hospital Arnau, que assenyalen que les pantalles instal·lades a la sala d’espera i a les diferents estances de l’àrea “sovint” estan inoperatives, no mostren cap plànol amb la ubicació del pacient i que la col·locació del braçalet al punt de triatge, condició indispensable perquè s’activi el servei de geolocalització, “no es posa a tots els malalts”. Ahir