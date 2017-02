Raimat oferirà podologia i perruqueria a l’abril al cedir els Cellers un local

Els veïns de Raimat disposaran a l’abril d’una consulta de podologia i d’una perruqueria a la localitat gràcies a l’acord de cessió d’un espai propietat de Cellers Raimat (Codorniu) a l’ajuntament pedani. El contracte de cessió que van formalitzar ahir té una vigència de cinc anys prorrogable fins a un màxim de dos més. Segons va explicar Eva Horcajada, l’alcaldessa, és una molt bona notícia perquè actualment els veïns han de desplaçar-se a Lleida o a Almacelles per anar a la perruqueria o al podòleg i “és fruit de la bona sintonia entre les dos parts”. En aquest sentit, va estimar que les obres de condicionament de la sala, ubicada en un immoble de la plaça major número 4, ascendiran a entre 6.000 i 7.000 euros i els costejarà el consistori de Raimat.

De fet, ja han començat les actuacions perquè han tirat l’envà que separava les dos sales cedides per allotjar els serveis. Horcajada va remarcar que la idea no és fer “competència deslleial a iniciatives privades, sinó dotar el poble de serveis que actualment no es presten”. La previsió és obrir la consulta podològica una vegada al mes i la perruqueria, una o dos vegades per setmana.

També va demanar a la Paeria que acceleri els tràmits per construir onze habitatges en aquest municipi.