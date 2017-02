Els acusats de robar en 31 cases de Lleida, Tarragona i Castelló neguen els fets

REDACCIÓ Actualitzada 09/02/2017 a les 16:54

El judici ha quedat vist per sentència aquest dijous

Vídeos

Imatges Vist per sentència el macrojudici per robatoris en cases Els acusats de robar en 31 cases de Lleida, Tarragona i Castelló neguen els fets Lleida TV © Els acusats de robar en 31 cases de Lleida, Tarragona i Castelló neguen els fets Itmar Fabregat