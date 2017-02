Els comerciants de la Zona Alta valoren positivament el Mercat de les Rebaixes

Actualitzada 09/02/2017 a les 18:39

Alguns establiments diuen que la nova plaça els perjudica durant l’any

Vídeos

Imatges Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta Lleida TV © Una vista del Mercat de les Rebaixes de la Zona Alta aquest dijous. Òscar Mirón

Els responsables de la vintena d’establiments de la Zona Alta que han participat aquest dijous al mercat de les rebaixes s’han mostrats satisfets amb la jornada. No obstant, alguns han afirmat que durant l’any fan menys vendes perquè la nova plaça els aïlla dels clients.



Roba, calçat, parament de la llar, ulleres i fins i tot disfresses, són alguns dels productes que es poden trobar fins a les 9 del vespre al mercat de les rebaixes de la Zona Alta, que per primer cop ha ampliat la zona de parades des de la plaça Ricard Viñes fins al carrer Doctor Fleming.



Amb aquesta jornada, els comerciants, donen l'última empenta a les compres d'hivern amb productes que es poden trobar rebaixats fins al 70%, i també promocionen els productes i serveis que han preparat per la nova temporada.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és donar sortida als estocs de temporada que no s’han venut durant la campanya de rebaixes, donant valor als propis comerços i dinamitzant comercialment la Zona Alta de Lleida. Hi participen un total de 23 establiments amb 25 taules.



Per tercer any consecutiu hi ha una parada de l’Afanoc on donen a conèixer la seva festa que se celebra el proper 19 de febrer a la Seu Vell i, alhora, donar difusió a la seva campanya ‘Posa’t la gorra’ amb solidaritat amb el càncer infantil.