L'amiant retirat de Magisteri segueix al pati

Serà traslladat la setmana que ve

Els elements de fibrociment (amiant) que van ser retirats de l’interior de l’edifici de Magisteri al novembre, abans d’iniciar-ne la demolició, estan des de fa més de dos mesos empaquetats al pati de l’edifici, a l’espera de ser traslladats. Un portaveu de la Generalitat va indicar que compleixen totes les mesures de seguretat que marca la normativa i va afegir que a mitjans de la setmana vinent un camió els traslladarà al dipòsit de Castellolí, especialitzat en aquests residus.

Així mateix, va assenyalar que ahir mateix van començar a retirar runa de la demolició amb camions, especialment els materials metàl·lics, per intentar evitar el saqueig de planxes i altres elements que s’enduen persones que es dediquen a recollir ferralla, tal com va publicar ahir aquest diari. En aquest sentit, va afirmar que cada dia, quan acaben els operaris la jornada laboral, el perímetre de l’obra queda tancat i va remarcar que també hi ha cartells que indiquen clarament la prohibició d’accedir al recinte. La Generalitat preveu finalitzar la demolició de l’edifici abans del cap de setmana i la retirada de runa es prolongarà fins a mitjans d’aquest mes de març.