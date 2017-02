Seguiment desigual de la vaga d'estudiants a Secundària

Uns 200 participen en una manifestació pel centre de Lleida

Uns 200 estudiants de Secundària estan protagonitzant una manifestació pel centre de la ciutat de Lleida que ha sortit des de la plaça Víctor Siurana, al costat de la seu central de la UdL, en el marc de la jornada de vaga que ha convocat el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en protesta contra la Lomce. La marxa prossegueix per Cavallers i el carrer Major i té previst acabar a la plaça Sant Joan.



L’aturada estudiantil ha tingut un seguiment desigual en els instituts. Així, mentre en alguns ha estat majoritari entre els estudiants de tercer i quart d’ESO (els de primer i segon no poden secundar-lo, d’acord amb la normativa vigent), Batxillerat i FP. En canvi, en d’altres el seguiment ha estat nul o més que minoritari. A Cervera, un grup d’estudiants també s’ha manifestat pel centre del municipi.



El SEPC argumenta la convocatòria d’aquesta vaga perquè la LOMCE, encara que teòricament ha estat paralitzada, no ha estat anul·lada. Entre altres qüestions, reivindiquen una educació íntegrament en català, eliminar els concerts als centres que segreguen per sexes, o impulsar l’ooperación entre els diferents centres en lloc de apostar per una competència més gran entre ells.