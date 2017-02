Agredeix dos funcionaris de la Model perquè no volia anar a la presó de Lleida

Un reclús de la presó Model de Barcelona va agredir dimecres dos funcionaris del centre al negar-se a ser traslladat al Centre Penitenciari Ponent a Lleida, per la qual cosa va ser reclòs en una cel·la d’aïllament. Segons van confirmar fonts del departament de Justícia, l’incident es va produir a la galeria número 3 de la presó i, després de l’agressió, els funcionaris van ser atesos pels serveis mèdics del centre, i posteriorment van poder continuar amb les seues tasques.

L’agressió del pres, que pel que sembla reclamava ser traslladat a una presó diferent de la de Lleida i que ha passat a situació d’aïllament provisional, serà tractada per la Comissió Disciplinària dels centres penitenciaris, van indicar les mateixes fonts.

D’altra banda, el Parlament va aprovar ahir amb els 123 vots a favor de Junts pel Sí, Ciutadans, PSC, Sí que es Pot i la CUP i amb les nou abstencions del PP una moció que demana al Govern tancar la presó Model “durant l’any 2017 i posar la finca a disposició de l’ajuntament de Barcelona”.

La iniciativa, impulsada per JxSí, també exigeix a la Generalitat que el tancament de la presó no impliqui “cap pèrdua de llocs de treball” per al personal funcionari interí o laboral de la Model, ni tampoc per a cap altre centre penitenciari on siguin destinats els treballadors de la presó barcelonina.