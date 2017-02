La UdL rep uns 320 estudiants estrangers durant aquest curs

Actualitzada 10/02/2017 a les 13:42

La majoria, de Mèxic, la Xina i Itàlia

© La benvinguda ha tingut lloc al Saló Víctor Siurana UdL

La Universitat de Lleida (UdL) ha rebut uns 320 alumnes de mobilitat durant aquest curs 2016-2017, una xifra similar a la de l'anterior, segons les dades de l'Oficina de Relacions Internacionals de la UdL.



Provenen de 27 països diferents d'Europa, Amèrica i Àsia; de punts tan distants entre sí com ara Canadà, Corea del Sud, Bangladesh o Brasil. La majoria, però, arriben de la Xina, Mèxic i Itàlia.



La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la UdL, Àstrid Ballesta, ha rebut aquest divendres una representació dels 138 estudiants de 20 països que vénen a Lleida per estudiar el segon semestre, encoratjant-los a conèixer el territori, l'idioma i els costums.



La majoria d'aquest grup seguirà les classes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (33), la Facultat de Lletres (21), l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (21), l'Escola Politècnica Superior (18) i la Facultat de Medicina (16).



Per nacionalitats, els col·lectius més nombrosos en aquesta recta final de curs seran l'alumnat mexicà (39) i l'italià (32), a l'igual que en el balanç global del curs (67 de Mèxic i 59 d'Itàlia). Quant a les vies de procedència, els programes de mobilitat pròpia de la UdL aporten més estudiantat aquest quadrimestre (62) que el conegut Erasmus (60).