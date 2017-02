Mercadillo a to amb les rebaixes

Els comerços de la Zona Alta fan un balanç desigual de la campanya i de la rematada final d’ahir || El mercat s’expandeix fins a Doctor Fleming

El temps assolellat va acompanyar ahir el mercadillo de les rebaixes d’hivern de la Zona Alta a Ricard Viñes, que aquesta edició va ampliar la seua àrea comercial amb set parades al tram per als vianants de Doctor Fleming on els comerciants van exposar les ofertes davant dels mateixos negocis. “Passa menys gent perquè no estem al rovell de l’ou, però l’avantatge és que els clients accedeixen més a la botiga i tenim a mà tot l’assortiment de talles”, va assenyalar Mercè de la firma Marta Anthia, una opinió que també van compartir altres comerços d’aquest tram com la de