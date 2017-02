Xavier Domènech diu que el procés ‘Un país en comú’ aposta per potenciar Lleida || Veu compatibles Iglesias i Errejón

El portaveu d’En Comú Podem al Congrés, Xavier Domènech, va afirmar ahir a Lleida que defensa i aposta “intensament” perquè Catalunya decideixi el seu futur en un “referèndum reconegut internacionalment, efectiu i que interpel·li la majoria de la ciutadania catalana”. En aquest sentit, el diputat va eludir aclarir si hauria de ser pactat amb l’Estat o unilateral i va subratllar que la seua formació ja fa temps que treballa en la celebració d’un “referèndum que sigui un referèndum”, en una clara al·lusió a no repetir cap altre 9-N.

A la sala Jaume Magre, Domènech va presentar el procés participatiu Un país en comú, per al nou espai polític que impulsen formacions com ICV, EUiA, Podem i el Comú. “El projecte té especial sentit a Ponent, un territori sovint oblidat en l’àmbit polític, i que aposta per la construcció de noves centralitats a Catalunya”, va explicar. La formació presenta aquests dies el projecte en diferents ciutats i preveu aprovar el seu programa i estatuts el mes d’abril vinent.

Sobre la pugna entre Pablo Iglesias i Íñigo Errejón per liderar Podem, Domènech va afirmar que els militants decidiran aquest cap de setmana i que és partidari que cap dels dos quedi fora de la nova etapa de la formació morada. “Un Podem fort és un En Comú Podem fort i a la inversa”, va sentenciar.