Ensenyament desatén la petició d’indemnitzar la família de l’Abel, el professor assassinat

Exigeixen un milió al considerar que va fallar la seguretat a l’institut de Barcelona quan un alumne va matar el mestre lleidatà || El Govern no ha contestat en deu mesos, quan el màxim legal és de sis

El Consorci d’Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l’ajuntament de la capital catalana, encara no ha contestat a la reclamació de responsabilitat patrimonial que la família d’Abel Martínez, el professor lleidatà mort el 20 d’abril de l’any 2015 en mans d’un alumne que el va apunyalar a l’institut públic Joan Fuster de Barcelona. La família reclama un milió d’euros d’indemnització al considerar que el centre era el responsable de l’alumne i van fallar les mesures de control. El termini màxim per emetre la resolució era de sis mesos, de manera que la demora il·legal ja és de quatre