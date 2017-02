Un nen de sis anys va resultar ferit de caràcter lleu ahir a primera hora de la tarda al ser atropellat per un turisme a la ramba de Pardinyes. L’accident es va produir cap a les 15.00 hores en un pas de vianants de Corregidor Escofet. Els sanitaris, que hi van anar amb una ambulància, van atendre el nen i li van donar d’alta in situ, de forma que no va necessitar ser evacuat a l’hospital, segons van informar des del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).