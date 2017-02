Formació perquè enginyers de Lleida imparteixin classes en instituts de FP

El Col·legi d’Enginyers de Lleida forma a 8 professionals amb un curs intensiu que durarà fins abril

Enginyers Lleida, que agrupa el Col·legi d’Enginyers Graduats i el d'Enginyers Tècnics Industrials, ha iniciat un curs per formar professionals, tant enginyers com altres titulats, per accedir al cos tècnic de professors de Formació Professional (FP). Es tracta d’un seminari intensiu que es va iniciar al gener i durarà fins abril. És la primera vegada que l’entitat imparteix formació per a l’accés a aquesta oposició, dins de l’aposta que està fent per potenciar aquesta àrea. Compta amb vuit alumnes i està dirigit pel professor Nicolau Galdeano. La formació, va explicar, està centrada "tant en la part teòrica de la prova, com en l’assessorament i orientació tècnica de la part pràctica del concurs-oposició".

El programa del curs es centra en l’elaboració i assessorament de les programacions didàctiques de cada una de les especialitats dels cicles formatius, el desenvolupament de les classes orals i les estratègies i actuacions davant d’un tribunal. Per a això es treballa la participació activa a través de discussions, projectes i exposicions orals. Finalment, es fan simulacions de totes les fases del procés de la prova utilitzant els materials i bibliografia més actuals. Les classes són els divendres a la tarda a la seu del col·legi del carrer Aribau.