La venda de pisos a Lleida creix un 16%, el millor any des del 2010

El 2016 és el segon exercici en positiu després de set de seguits de caiguda de vendes || El 80% d’operacions són de segona mà, per la falta d’oferta de cases noves

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

“Es fan més vendes, el mercat de segona mà està reactivat, però els preus segueixen a la baixa. El que té sortida són pisos sobre 60.000 euros i a reformar. No es ven res per sobre de 100.000 i hi ha molta demanda retinguda que espera que surtin al mercat pisos nous. Quan algun banc en treu algun al mercat hi ha llista d’espera”, va afirmar en aquest sentit. El mercat d’obra nova és molt escàs actualment i encara que hi ha promotors amb ganes de començar nous projectes, de moment, tret d’algunes excepcions, no s’estan iniciant noves obres. El