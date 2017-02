Un sindicat denuncia irregularitats laborals a l’Agència d’Habitatge

El sindicat IAC-CATAC va protagonitzar ahir una protesta davant de la delegació a Lleida de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per denunciar diverses actuacions en matèria de personal que considera irregulars. Assumpta Barbens, la secretària general, va afirmar que tant a Lleida com a la resta de Catalunya ha fet diverses contractacions “a dit”, vulnerant la normativa de provisió de llocs de treball. Va afegir que la directora del servei territorial de l’agència a Lleida, Cristina Gasol, fa més de tres anys que està en funcions, quan el termini màxim legal que podria estar en aquesta situació és de sis mesos, i va dir que finalment ara s’ha convocat el concurs per a la seua plaça. També va assegurar que un delegat de CATAC ha estat objecte de persecució sindical amb una sanció d’un any d’ocupació i sou que han recorregut per via judicial. “Tot va començar quan va formar part de la nostra llista”, va afirmar, i va dir que la sanció es basa en acusacions no provades.

La conselleria de Governació, de la qual depèn l’agència, va replicar que “no hi ha hagut contractacions a dit ni sancions infundades”, i va subratllar que aquest empleat va ser expedientat perquè “va incomplir el règim d’incompatibilitats”. I sobre la delegada, va ratificar que la seua plaça ha sortit a concurs.