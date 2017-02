Un adolescent de setze anys mor al precipitar-se al buit al pont Vell

Un jove de Lleida de 16 anys va morir ahir a primera hora del matí al precipitar-se al buit des del pont Vell. El succés es va produir prop de les 08.30 hores quan el menor va impactar brutalment contra el terra al marge esquerre de la canalització del riu Segre, al barri de Cappont.

L’adolescent, que va patir ferides d’extrema gravetat, va morir pràcticament a l’acte malgrat la ràpida actuació dels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc també es van desplaçar patrulles dels Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana.

Per la seua part, la policia catalana va obrir una investigació per determinar les causes del succés.