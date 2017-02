“Volem alguna cosa més que un solar”

Veïns i comerciants pròxims a l’antiga Magisteri, ja enderrocada, demanen que s’utilitzi ja aquest espai per revitalitzar la zona || Una plaça oberta o un equipament social, algunes de les idees

Veïns i comerciants de la zona de Camp de Mart, Sant Martí, Bonaire i Onofre Cerveró sol·liciten a la Generalitat, propietària del gran solar a què ha donat pas la demolició de l’antiga facultat de Magisteri, que millori i dignifiqui aquest espai per al barri i els residents. Reclamen que l’actuació no es demori 23 anys més, com ha succeït amb la demolició de l’edifici, després de clausurar-lo el 1993 per aluminosi. Ara per ara és previst que el solar s’habiliti provisionalment com un pàrquing de pagament amb unes 200 places, però no s’ha anunciat cap pla de futur.“Esperem que