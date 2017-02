Adopta 41 identitats falses per estafar per internet

Detingut un veí de Lleida acusat de fer 103 adquisicions fraudulentes || Revenia els articles i és reincident

Els Mossos d’Esquadra van arrestar dimecres de la setmana passada un veí de Lleida de 24 anys i nacionalitat camerunesa acusat d’adoptar fins a 41 identitats falses per fer, almenys, 103 compres fraudulentes per internet. L’home, que ja va ser detingut l’octubre de l’any passat per uns fets similars, revenia els articles. Està acusat d’estafes bancàries i informàtiques, furt i usurpació d’estat civil.

L’home, detingut dimecres al carrer Jaume I, al Barri Antic, utilitzava targetes de crèdit robades i telèfons mòbils per realitzar compres per internet de peces de roba de marques conegudes, principalment sabatilles i bosses, que després revenia, anmb la qual cosa obtenia un important benefici econòmic.

Després de la detenció del presumpte autor, els Mossos van escorcollar el domicili, al carrer Teuleries, en què van trobar documentació de diverses persones i targetes SIM, a més de catorze rebuts de tramesa de diners a l’estranger.

Els Mossos atribueixen al detingut un total de 103 compres fraudulentes utilitzant 41 identitats diferents i 16 números de telèfon. L’arrestat limitava el nombre de compres per a cada identitat, utilitzava diversos telèfons mòbils i diferents punts d’entrega per dificultar el seguiment dels investigadors. Per a les compres, utilitzava numeracions de targetes obtingudes fraudulentament o robades.