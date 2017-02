El PDeCAT reclama reformar la parada de taxis de l’estació per millorar la seguretat

Els taxistes proposen d’aprofitar un tram de la plaça al costat de la terminal del AVE que ara no té ús

El president del grup del PDeCAT a la Paeria, Toni Postius, ha anunciat aquest matí que presentaran una proposta davant de la comissió municipal d’Urbanisme per reclamar la millora de la parada de taxis de l’estació. "La zona d’encotxament per a taxistes que es va habilitar amb la reforma de la plaça era provisional, a l’espera que es completés el pla especial de l’estació, que porta deu anys aturat. Té greus problemes de seguretat, perquè hi ha cotxes que vénen molt ràpid del pont de Príncep de Viana, es troben els taxis estacionats amb persones entrant i sortint i és perillós", ha afirmat Postius, que ha recordat que s’han produït diversos accidents, l’últim fa uns 15 dies.

La proposta que planteja el PDeCAT, recollint les reclamacions dels col·lectius de taxistes, és habilitar una zona per a taxis en l’extrem de la plaça que queda al costat de la terminal del AVE i el que havia de ser el centre comercial de Vialia, que ara està desaprofitada. Postius ha indicat que seria una obra assequible econòmicament i que també permetria millorar l’espai disponible per a l’encotxament privat. També plantegen ampliar de 15 a 30 minuts el temps disponible per accedir al pàrquing subterrani per deixar o recollir algú sense necessitat de pagar. Igualment, el PDeCAT reclama que es millori la cobertura de mòbil a l’aparcament, ja que en no haver-hi servei dificulta la comunicació entre viatgers i acompanyants i impedeix als taxistes cobrar amb targeta. Postius demanarà a més en el Congrés la col·laboració d’Adif en la millora de la parada de taxis.

Finalment, el PDeCAT sol·licita a l’ajuntament la redacció d’un nou reglament municipal del taxi, ja que l’actual té ja deu anys i ha quedat desfasat quant a qüestions com les transmissions de llicències i el pagament de taxes, per l’aparició de nova normativa i de resolucions judicials.