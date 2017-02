El transport públic de l'àrea de Lleida guanya prop de 140.000 viatgers el 2016

L'ATM de Lleida va fregar els 8,2 milions de viatgers l'any passat

El nombre d’usuaris del transport públic a l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Lleida ha crescut un 1,72% el 2016 i s’ha situat en 8.294.312 usuaris, consolidant la tendència a l’alça iniciada durant el darrer quadrimestre de 2014. En total, el transport públic ha guanyat durant l’any passat 139.862 passatgers.Pel que fa a l’ús de títols integrats, on més s’ha notat el creixement d’usuaris és en els serveis ferroviaris, motivats per l’increment d’oferta de FGC al juliol del 2016 on el 79,88% dels viatgers utilitzen els títols integrats de l’ATM.; seguits dels serveis d’autobús interurbà amb un 75,55% d’integració al conjunt dels servies. L’índex d’integració mitjà del sistema es manté en el 44%.Per títols, la T-10/30 representa el 39,9% del total de desplaçaments realitzats; la T-10, el 36,7%; la T-12, el 7,2%; la T-50/30, el 8,3%; la T-Mes, el 7,5%; i la T-70/90, el 0,4%.L’abonament T-50/30 és el que guanya més quota de mercat, amb un increment de prop d’un punt percentual.