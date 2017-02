Un expert d'Oxford analitza el Brexit a la UdL

Paul Craig participa en diferents activitats a la Facultat de Dret, Economia i Turisme

‘El Regne Unit i la Unió Europea. Una interpretació del Brexit des de dins’ és el títol de la lliçó magistral que el professor de la Universitat d'Oxford Paul Craig impartirà aquest dijous a la Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida (UdL). Aquest expert en Dret Públic europeu és autor de l'article ‘Brexit: A Drama in Six Acts’ (Brexit: un drama en sis actes), que inclou una anàlisi de les conseqüències polítiques i legals de la consulta realitzada al juny de 2016 per sortir de la Unió Europea.La visita de Craig s'emmarca en el programa d'accions per a l'impuls del prestigi acadèmic i social dels estudis oficials de la UdL . A banda de la classe magistral sobre el Brexit, l'expert impartirà diferents seminaris per a l’alumnat i el professorat, i una conferència en el marc d'un Congrés sobre el present i el futur dels Drets Humans, que clausurarà la setmana d'activitats del professor britànic a Lleida.En aquest cas, el professor d'Oxford parlarà sobre cap a on van els drets humans dins de la tradició angloamericana. Un futur que podria canviar arran de l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units.En aquesta jornada final participaran també el Catedràtic de Dret Administratiu de la UdL Juan Pemán; el catedràtic emèrit de Dret Administratiu de la Universitat Complutense de Madrid i doctor honoris causa per la Universitat de Lleida Lorenzo Martín-Retortillo, i Luis Martín Rebollo, professor de la mateixa àrea a la Universitat de Cantàbria.