Ampliació d'un carrer de Copa d'Or per agilitzar el trànsit de la zona

El vial Maria Montessori passarà d’un a dos sentits || Conveni de la Paeria amb l’entitat titular de terrenys del sector que finançarà totalment les obres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La Paeria preveu doblar un carrer de la zona d’expansió de Copa d’Or per millorar la mobilitat de la zona, en la qual a les hores punta solen ser habituals els embussos, sobretot a l’accés per la rotonda de l’Agustí Mestre. La pròxima comissió d’Urbanisme debatrà un conveni entre l’ajuntament i la societat mercantil Trebor 2010 pel qual aquesta última sufragarà l’ampliació del carrer Maria Montessori, en la qual hi ha situats els hotels Ibis i Ibis Budget i el Media Markt, segons van indicar fonts solvents. Actualment, aquest vial és d’un sol carril i, per tant, d’un sentit, i