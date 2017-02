Investiguen com va caure el jove mort al pont Vell

La principal hipòtesi per als Mossos és una mort accidental || Homenatges en el lloc de la tragèdia i en el seu institut

Els Mossos d’Esquadra continuen investigant les causes de la mort del jove de 16 anys que va morir dissabte al matí al precipitar-se al buit des del pont Vell (vegeu SEGRE de diumenge passat). Una de les dificultats més importants que s’han trobat els investigadors és la falta de persones que presenciessin la tragèdia, que es va registrar cap a les 8.00 hores. Per la zona en la qual es va produir, al marge esquerre del riu Segre, al barri de Cappont, tampoc no hi hauria càmeres de seguretat. Encara que no es descarta del tot cap mena d’hipòtesi, ahir la que prenia més força era que es va tractar d’una caiguda accidental, segons van informar des de la policia catalana.

Els serveis d’emergència van rebre l’avís del succés cap a les 8.30 hores quan, pel que sembla, un home va veure l’adolescent ja a la canalització. El menor, que va patir ferides d’extrema gravetat, va morir pràcticament a l’acte malgrat la ràpida actuació dels sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Fins al lloc també es van desplaçar patrulles dels Mossos i la Guàrdia Urbana.

D’altra banda, amics i familiars van acudir ahir a la tarda a la canalització per retre-li un emotiu homenatge. També hi va haver actes en el seu record a l’institut Ronda, on estudiava actualment, i al col·legi Joc de Bola, on va cursar estudis de primària.