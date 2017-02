La variant oblidada

La connexió de la ronda sud amb l’A-2 segueix sense data ni projecte, després de 8 anys || La Generalitat, a l’espera de “consens territorial” sobre el traçat

La variant sud de Lleida (C-13) ha de creuar l’Horta i enllaçar amb la ronda nord (A-2) en un punt proper a Alcarràs, tancant així un anell de circumval·lació de la ciutat d’alta capacitat, amb quatre carrils. Així està previst en els plans d’infraestructures, però, per ara, més de vuit anys després que la Generalitat presentés una proposta de traçat que va registrar una gran oposició a l’Horta, no hi ha cap previsió de tirar endavant el projecte. “Esperem que hi hagi més consens al territori”, va explicar una portaveu de la conselleria de Territori, que va indicar que no