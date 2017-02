Uns 3.600 alumnes lleidatans s'examinen de les proves d'avaluació de quart d'ESO

Els centres coneixeran els seus resultats a partir del 18 d’abril

Contingut de les proves

Un total de 69.408 alumnes de Catalunya, dels qual 3.598 a la demarcació de Lleida, s’examinen aquest dimarts i dimecres de les proves d’avaluació de 4t d’ESO, que es realitzen per sisè any consecutiu.S’avaluaran les, que es va incorporar per primer cop en la passada edició de les proves. La prova permet mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l’etapa obligatòria.La prova la dissenya i l’aplica el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació.els alumnes realitzen les proves de llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques., dia 15, s’avaluarà la competència cientificotecnològica, la llengua estrangera (69.076 alumnes faran la prova d’anglès, 238 la de francès i 94 la d’alemany) i l’aranès (49 alumnes de la Vall d’Aran).En les proves de competència en, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Es valorarà, entre d’altres aspectes, si l’alumnat comprèn el que llegeix, si s’expressa amb claredat, el vocabulari que empra o l’adequació i coherència en la redacció.Respecte la, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció. En aquesta matèria es tindran en compte, per exemple, la interpretació de la informació, l’ús del vocabulari o la correcció lingüística.Pel que fa a la prova de, s’inclouran exercicis de qüestions de numeració i càlcul, de relacions i canvi, d’espai, forma i mesura, i d’estadística i atzar.L’objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana, i valorant, entre d’altres, els símbols i les formes d'expressió o el raonament matemàtic.Aquestes proves tenen caràcter diagnòstic i