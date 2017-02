A judici dos acusats d’obligar dones a prostituir-se en dos pubs

La Fiscalia sol·licita per al propietari de dos locals de Lleida i una dona penes de 10 anys de presó || Haurien amenaçat les víctimes de matar els seus familiars

El propietari de dos pubs de la ciutat de Lleida i una veïna de València s’asseuran aquest matí al banc de l’Audiència Provincial de Lleida acusats d’obligar a prostituir-se almenys quatre dones que suposadament van portar enganyades des de Veneçuela. La Fiscalia sol·licita per als dos processats sengles condemnes de deu anys de presó com a presumptes autors d’un delicte de tràfic d’éssers humans (set anys de presó) i un altre de prostitució coactiva (tres anys), així com el pagament de sengles multes de 5.400 euros i que indemnitzin una de les víctimes amb 10.000 euros.La investigació del cas, segons