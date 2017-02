Degradació de la zona de barbacoes de les Basses

Hi falten diverses taules i hi ha restes de fogueres || El parc s’esllangueix des de fa anys a l’espera d’una rehabilitació

© Restes d’una foguera on hi hauria d’haver una taula, a la zona de barbacoes de les Basses.

La zona de barbacoes de les Basses s’esllangueix, com la resta del parc, a l’espera de la seua recuperació, prevista des de fa anys i que no acaba d’arrancar. En aquesta àrea potser l’estat de degradació és superior, ja que hi falten prop de mitja dotzena de taules i en un dels espais ara buits fins i tot es poden apreciar restes d’una foguera. Les barbacoes estan plenes de cendra i de branques, els safarejos estan molt bruts i les aixetes, trencades. A més, al parc força arbres han estat talats. La Paeria assegura que a la zona de les pistes d’atletisme s’han tallat vuit aurons que eren morts i afirma que pròximament s’hi plantaran entre vuit i deu coníferes. Pel que fa a les taules, apunta que es fan malbé per l’ús “de vegades bo i d’altres, no tant” i afegeix que les “repassaran”.

L’ocubre del 2015, el govern format pel PSC i CiU (ara PDeCAT) va acordar aparcar el projecte d’habilitar a les Basses un parc d’oci centrat en els personatges dels Barrufets i abordar-ne la recuperació començant per instal·lar-hi un càmping i un restaurant, uns serveis que encara no han estat licitats. Així mateix, el projecte de reparcel·lació, la redacció del qual la Paeria ja va adjudicar, hauria d’estar enllestit ben aviat.