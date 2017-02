El Govern promet incloure en el pressupost de 2017 fons per donar una solució per a la sinistralitat de la N-240

El delegat del Govern a Catalunya assegura que l’Estat té "prou mecanismes" per impedir un referèndum

El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, s’ha compromès avui a Lleida a què el pressupost de 2017 destini fons a acabar amb la sinistralitat en la N-240, com reclamen els alcaldes i entitats de Les Garrigues. "Les fórmules concretes i les mesures estem parlant-les, però la sensibilitat del ministre de Foment és absoluta amb aquest tema, ho hem parlat amb ell i anirem concretant les fórmules. Però deixo constància que és un dels problemes que hi ha sobre els que cal centrar l’atenció i l’esforç econòmic. Manifesto la voluntat ferma del Govern de resoldre-ho de la millor manera possible ", ha afirmat Millo aquest matí abans de reunir-se amb l’alcalde de Lleida, Àngel Ros. També han parlat sobre qüestions importants per a Lleida com el desbloqueig del pla especial de l’estació i el finançament del museu Morera.

Respecte a la voluntat de la Generalitat, ratificada per la seua portaveu, Neus Munté, d’organitzar el referèndum malgrat els advertiments del Govern, Millo es va mostrar taxatiu. "La celebració d’un referèndum d’independència és fora del marc legal vigent, hi ha unes regles democràtiques, les seues institucions i competències, que tots hem de defensar. Qualsevol plantejament fora d’aquest marc no pot fer-se. Tothom ha de tenir la tranquil·litat de saber que l’Estat té prou mecanismes per impedir que ningú no se situï per sobre de la llei i vulneri els drets", ha declarat.

El delegat del Govern també ha matisat les declaracions de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que va apostar perquè el Govern busqui altres interlocutors a Catalunya a més de la Generalitat. "La Generalitat no queda al marge de res, és l’administració autonòmica, té les seues competències i és interlocutor primer i necessari, això continuarà sent així, però no és exclusiva. La relació amb els ajuntaments com el de Lleida és l’exemple clar que el diàleg existeix i és multilateral. I també es produeix directament amb representants de la societat catalana: agents econòmics, culturals, esportius, empresarials, sindicals, el món agrari... Hi ha diferents interlocutors i aquest era l’esperit del que va dir la vicepresidenta", ha explicat. A més, ha ratificat que segueix la "mà estesa" cap a la Generalitat per a apostar pel diàleg i l’ha instat a "abandonar el rumb de col·lisió".