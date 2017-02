El Síndic de Greuges rep 761 queixes de Lleida

La majoria per qüestions relacionades amb l’administració pública i política social i territorial

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha presentat aquest dimecres en la Universitat de Lleida la memòria anual de 2016, que inclou 410 queixes de Lleida, 345 consultes i 6 actuacions d’ofici, entre elles la que va iniciar després de la mort a trets de dos agents rurals en Aspa, de la que té previst emetre una resolució la propera setmana.

Lleida és el municipi amb més queixes presentades, amb 121, i el segueixen Mollerussa (25), Tàrrega (24), Cervera (21) i La Seu d’Urgell (19). La majoria de queixes van ser per qüestions relacionades amb l’administració pública i tributs (26,595), polítiques socials (24,88%) i territorials (tambien 24,88%). De consum van ser el 13,66%; un 9,02%, de seguretat; i un 0,6%, de llengua i cultura. “Tenim un tresor de convivència lingüística que hauríem de saber preservar”, ha destacat Ribó.

El Síndic també ha recordat que el Parlament encara no s’ha pronunciat sobre la seua resolució sobre la contaminació d’aqüífers per purins i, d’altra banda, ha afegit que “batallarà” perquè els menors de 6 anys tutelats no estiguin en centres, sinó amb famílies.