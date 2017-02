Un cotxe s’encasta contra una fruiteria a la Zona Alta

Després de col·lidir amb una moto provocant dos ferits lleus

Un vehicle s'ha encastat aquest matí contra una fruiteria situada al carrer Vallcalent, a la cruïlla amb Bisbe Ruano, després de topar amb una motocicleta. La col·lisió, que ha causat una gran expectació davant els vianants que passaven per la zona, s'ha produït sobre les onze i quart quan, per causes que es desconeixen, els dos vehicles han xocat, provocant que el turisme pugés sobre la vorera i xoqués contra la façana de l'edifici i contra un semàfor. El cotxe ha anat a parar contra les caixes de fruita que el comerç té sobre la vorera, al carrer. El conductor de la motocicleta ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat en ambulància a l'hospital Arnau de Vilanova. També ha resultat ferit un passatger del turisme, però no va ser necessari el seu ingrés. La Guàrdia Urbana ha obert les diligències pertinents per determinar les causes de l'accident.