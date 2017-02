Creix la demanda de solars per edificar pisos a Lleida

L’Incasòl en posa a la venda un per a 15 habitatges a Balàfia al rebre una oferta ||

El mercat del sòl a Lleida comença a donar símptomes d’activitat, després d’anys paralitzat, després que la gran majoria de les finques disponibles acabés en mans de bancs per embargaments hipotecaris. L’Institut Català del Sòl (Incasòl) acaba d’obrir un termini per presentar ofertes per una finca situada a la plaça Països Catalans de Balàfia, després d’haver rebut una oferta d’un promotor interessat a construir-hi. Es tracta d’un solar de 838 m² amb un sostre edificable de 2.777 m² que permeten construir quinze pisos. El preu ofert és de 333.240 euros (120 euros per metre quadrat construït, més IVA) i hi ha termini fins al 14 de març per presentar altres ofertes.

La Paeria, a través de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, va tancar fa unes setmanes la venda més important de sòl des del 2006, la d’una finca situada al costat del Barris Nord i destinada a la construcció de vint-i-cinc pisos. El preu va ser de 955.002 € més IVA. A més, la Paeria, que fa temps que intenta treure rendiment al seu patrimoni immobiliari, ha tret a la venda unes altres trenta-sis finques per més de tres milions. La majoria corresponen a solars per a cases unifamiliars a les zones de Torre Salses (22) i Ciutat Jardí (11), però també n’ofereix d’altres als carrers Alcarràs, Camí de Picos i Narcís Monturiol. Algunes han quedat sense vendre ja en ocasions anteriors.