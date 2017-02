© Les 'gàbies' per evitar robatoris de bicicletes encara no funcionen

Les gàbies de seguretat per a bicicletes que la Universitat va instal·lar a finals d’any a l’aparcament del Rectorat no funcionen encara per un problema tècnic amb l’empresa que gestiona el sistema, va explicar el vicerector de Campus, Jesús Avilla. “El problema és que no acaba de funcionar el sistema d’obertura i tancament amb targetes magnètiques. Estem molestos i decebuts, perquè és una acció que havia aixecat unes certes expectatives, però no depèn de nosaltres”, va afirmar Avilla. La bicicleta és un mitjà de transport popular en la comunitat universitària i els robatoris són habituals.