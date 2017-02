Lleida té a la venda 881 habitatges nous per una mitjana de 112.785 €

Representen el 9,5% de l’estock de tota Catalunya, segons un estudi de l’Associació de Promotors

La província de Lleida té actualment a la venda u881 vivendas noves, que corresponen a 147 promocions, de les quals un 71,1% són pisos de dos o tres dormitoris, segons l’estudi presentat avui a Lleida per Lluís Marsà, president de l’Associació de Promotors de Cataluya. La superfície mitjana és de 85,2 metres quadrats i el preu de venda, de 112.785 euros. Els promotors destaquen que el cost a la Val d’Aran (384.257 euros) pressiona a l’alça la mitjana de la província. En canvi, el Pla d’Urgell i la Segarra tenen els preus de venda més baixos: 52.050 i 81.425 euros, respectivament.

La capital té un estock de vivenda nova en venda de 205, en 25 promocions, i la seua superfície mitjana és de 85,6 metres quadrats i el preu, de 161.61 euros. Dels 881 habitatges del conjunt de les comarques lleidatanes, 786 són en blocs plurifamiliars i tenen una mitjana de 74,8 metres quadrats i un preu de venda de 98.566 euros, mentre que 95 són unifamiliars de 179,1 metres quadrats i un cost de 232.347 euros. L’oferta de la província correspon al 9,5% del global de Catalunya.

Marsà assegura que a Lleida el preu de venda de pisos nous és més baix que en la resta de Catalunya perquè la majoria van ser construïdes fa anys, no compleixen els requisits actuals com el codi tècnic d’edificació o el d’eficiència energètica i, per tant, són més barats que les promocions recentment construïdes. De fet, apunta que entre gener i novembre de l’any passat a Lleida es va iniciar la construcció de 312 habitatges, davant les 362 del mateix període de l’any passat, i destaca que és l’única província catalana en la qual encara no ha remuntat efectivament la construcció.

La presidenta dels promotors a Lleida, Montse Pujol, assegura que el sector comença a millorar en percentatge, però destaca que els números absoluts estan encara molt lluny dels anteriors a la crisi. Recorda, també, que la demanda actual és de famílies amb fills que busquen pisos de 90-100 metres quadrats perquè que tenen se’ls ha quedat petit. En canvi, aquesta no és l’oferta actual a Lleida i diu que encara es venen més habitatge de segona mà que d’obra nova.