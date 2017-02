Mariola en Moviment 'okupa' un pis per cedir-lo a una dona amb cinc fills desnonada

Actualitzada 16/02/2017 a les 18:45

El col·lectiu havia entrat aquesta setmana a l’habitatge, però la policia ha impedit accedir-hi avui arran de la denúncia d’un veí

El col·lectiu Mariola en Moviment demana solucions a l’ajuntament de Lleida per a una dona amb cinc fills al seu càrrec que dilluns es queda fora del seu pis perquè en 6 mesos no ha pagat el lloguer de 290 euros. Al desembre, el col·lectiu va presentar aquest cas juntament amb 12 més per tal de trobar sortides per a famílies en situació d'emergència habitacional.



Membres del col·lectiu critiquen que la Paeria ofereix instal·lar l'afectada a l'alberg municipal o als pisos de Dona Samaritana per a dones maltractades, on no hi podria estar-s'hi el seu fill de 14 anys.



Per evitar que l’afectada es quedés al carrer, Mariola en Moviment havia ocupat aquesta setmana un pis d'una entitat bancària al carrer Músic Vivaldi, però diverses patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra han impedit que entressin després que uns veïns truquessin a la policia.



Una vintena de membres de Mariola en Moviment han reivindicat el dret a l'habitatge al no poder entrar al pis i el col·lectiu buscarà solucions per a que la desnonada no es quedi al carrer.