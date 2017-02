Serrat serà ‘honoris causa’ per la UdL

El pròxim consell de govern té previst aprovar-ne la investidura || També es donarà llum verda a la composició de la comissió que s’haurà d’encarregar de la resolució de conflictes

El cantautor Joan Manuel Serrat serà investit doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, segons ha pogut saber aquest diari. El consell de govern de la UdL de la setmana que ve té previst aprovar aquesta investidura, proposada pel mateix equip de govern, que considera que el cantautor i poeta forma part de la història de Catalunya, Espanya i Iberoamèrica De fet, el Noi del Poble Sec ja ha estat reconegut amb aquesta distinció per nou universitats, per la seua contribució a la música i la literatura espanyoles. Entre aquestes, la Pompeu Fabra i l’Autònoma de l’Estat de Mèxic.Serrat