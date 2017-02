Condemnen un banc a tornar 55.000 euros a una octogenària

Anul·len un contracte d’uns bons perquè no se la va informar dels riscos

El jutjat de primera instància número 8 de Lleida ha condemnat Targobank (anteriorment Banc Popular) a tornar 55.000 euros a una octogenària després de declarar la nul·litat de dos ordres de compra de bons subordinats convertits en accions del banc. La jutge ha estimat la demanda presentada per la dona, representada per l’advocat Enric Rubio, al considerar, entre altres aspectes, que hi va haver un vici de nul·litat en el consentiment (defectes i errors en el procés d’adquisició d’aquests bons) ja que no es va realitzar un estudi detallat del perfil de la clienta com a inversora ni se la