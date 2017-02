Impedeixen l’okupació d’un pis a la Mariola

El col·lectiu Mariola en Moviment va okupar dies enrere un pis de propietat bancària al carrer Músic Vivaldi per a una mare amb cinc fills que ahir havia de ser desnonada d’un altre pis per impagament del lloguer, encara que finalment va aconseguir un ajornament fins dilluns. No obstant, l’afectada no va poder entrar ahir a l’okupat a l’impedir-l’hi la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, que hi van acudir alertats per veïns. Després de moments de tensió, van abandonar l’ intent d’okupació, però no descarten tornar-hi. L’afectada rebutja anar a un pis de Dona Samaritana, com li ofereix la Paeria.